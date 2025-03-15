下周六開始 可持全國通搭港鐵

【本報訊】港鐵宣布，由下周六（22日）起，將新增「全國交通一卡通」作為乘搭重鐵網絡的車費支付工具，為訪港旅客乘搭港鐵出行付費提供新選擇。此外，港鐵香港站於昨日起至本月23日，舉辦本地經典四格漫畫《牛仔》的展覽，首度展出原作者王司馬的珍藏手稿與經典畫作。

認準「交通聯合」標誌入閘機 港鐵表示，港鐵出入閘機的自動收費系統，現時可支援八達通、二維碼車票、感應式信用卡及實體和電子單程票。而由下周六起，港鐵重鐵網絡的每個車站（機場快綫車站除外）會有最少兩部出入閘機，配備「全國交通一卡通」支付功能。這些閘機均貼有「交通聯合」標誌，乘客只需將「全國交通一卡通」於閘機上的八達通讀寫器拍卡，便可出入閘。

港鐵提醒，乘客使用「全國交通一卡通」乘搭港鐵，車費與成人八達通的車費相同，車費將從「全國交通一卡通」的人民幣儲值額中扣除，並經由八達通讀寫器兌換港幣結算。乘客以「全國交通一卡通」在港鐵付費乘車，必須確保其卡的餘額不少於人民幣50元方可入閘，港鐵站未能提供人民幣增值服務。同時，相關支付方式不適用於機場快綫、輕鐵、港鐵巴士、港鐵接駁巴士及東鐵綫的頭等。

經典漫畫《牛仔》現身香港站 此外，港鐵香港站昨起舉辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，首度展出本地經典四格漫畫《牛仔》原作者王司馬的珍藏手稿與經典畫作，並邀請逾20位本地演藝人和藝術家，創作不同「牛仔」造型的搪膠公仔及畫作。參觀者可獲贈限量版《牛仔》明信片，數量有限，派完即止。展覽至本月23日結束。