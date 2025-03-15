小型工程承建商違規改建 遭禁業半年

【本報訊】一名小型工程承建商涉嫌在進行改建工程時，違反《建築物（小型工程）規例》，改動涉及高度超過3.5米的外牆，當中包括承重鋼筋混凝土外牆。該承建商最終遭判處禁止核證或進行小型工程6個月及罰款兩萬元，另須支付逾5萬元研訊費用。屋宇署昨表示，有關工程不屬於任何小型工程項目，必須事先獲得獨立審查組批准及同意後方可進行。

該承建商於2022年3月向獨立審查組呈交證明書，通知將會在將軍澳翠琳路一商場展開小型工程，其後向審查組確認已完成該改建工程。但審查組經調查後發現該改建工程涉及改動高度超過3.5米的外牆，當中包括承重鋼筋混凝土外牆，並不符合《建築物（小型工程）規例》。

屋宇署：該項目非小型工程 註冊承建商紀律委員會早前完成對涉事註冊小型工程承建商的紀律研訊，裁定該承建商曾進行及核證建築工程，猶如是根據小型工程監管制度的簡化規定進行的小型工程一樣；及犯有疏忽或不當行為。該承建商在憲報刊登當日起計6個月內，被禁止核證或進行任何根據小型工程監管制度的簡化規定展開的小型工程及罰款兩萬元。

此外，該承建商還須要支付紀律委員會及屋宇署合共50,100元的研訊費用。屋宇署指若註冊承建商進行工程時違反《建築物條例》的相關條文，署方可根據該條例採取執法行動，包括刑事檢控及紀律處分。