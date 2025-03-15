涉瞞債呃遮仔會5.7萬貸 男警不認罪准保

47歲被告馬偉昌，控罪書上報稱無業，被告否認控罪。控方表示，跟辯方商討後，將傳召5名控方證人作供，另會播放長78分鐘的會面紀錄。辯方將爭議被告有否不誠實意圖；除被告外，沒有其他辯方證人。控辯雙方同意，審期預計兩日。裁判官把案件排期於6月18日開審。

被告被控於2019年7月3日至2019年7月10日期間（包括首尾兩日），在香港，藉作欺騙，即向香港警察儲蓄互助社訛稱在該儲蓄互助社私人貸款申請書所載的內容及資料均為完整及正確，並意圖詐騙而誘使該儲蓄互助社職員作出作為或一連串作為，即向被告批出一筆57,060元的貸款，而導致被告獲得利益，或該儲蓄互助社蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。案件編號：WKCC 5249/2024