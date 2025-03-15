懲教助理 掌摑情婦扯斷指 判社服令180小時

已婚二級懲教助理跟女網友發展婚外情，之後兩人疑因致電妻子的問題發生爭執。期間男方涉掌摑情婦，又扯她的手指，致對方骨折。涉案二級懲教助理早前經審訊後，被裁定對他人身體加以嚴重傷害及普通襲擊罪成，昨日在荃灣法院（暫代區院）被法官林嘉欣判處接受180小時社會服務令。林官指，被告是一時情急才施襲，並接納報告建議，判處非監禁式刑罰。

現年35歲男被告李旨裕，報稱任職公務員。據法官引述辯方指，被告已婚，育有一子一女，2012年加入懲教署，擔任二級懲教助理。他被控於2023年1月3日，在油麻地登打士街某單位非法及惡意對女子X的身體加以嚴重傷害，以及於同日同地襲擊女子X。他另被控於同年1月5日，在香港某地方威脅女子X會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

曾威脅事主稱有裸照在手 控方案情指，被告於2022年透過交友程式認識X，及後發展婚外情，同年8月同居於油麻地一單位。2023年1月3日晚上10時許，被告想落街致電妻子，X問為何不在家中致電，兩人爭執，期間被告掌摑X的臉，扯X的中指，將她撞向牆壁。X到醫院求診，發現中指中間部分骨折。同月，被告向X說「你有裸照喺我度」，要求她不要報案，否則會將裸照上載互聯網。

官接納屬情急非預謀犯案 法官早前裁決時指，考慮到被告事後曾向X道歉，承認自己一時衝動，而被告確曾掌摑X及拉扯X致對方手指骨折，裁定被告傷人和襲擊罪罪成。至於刑事恐嚇罪，法官認為被告是衝口而出才說出裸照事宜，裁定刑恐罪罪名不成立。法官昨日判刑時則指，無論爭執多激烈，法律上均不容許施襲，但接納被告沒有預謀犯案，是一時情急才襲擊X，謂被告因此極有可能失去工作及收入，十分可惜。報告顯示，被告的妻子已原諒他。法官認為可以給予機會，就兩罪判處接受80小時及180小時社服令，刑罰同期執行，即總刑期為180小時社服令。案件編號：DCCC 1045/2023