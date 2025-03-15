沙特疫情增2死 籲旅團勿接觸單峰駱駝

【本報訊】復活節長假期下月來臨，衞生防護中心指由於沙特阿拉伯新增4宗中東呼吸綜合症個案，中心建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎單峰駱駝或參與任何直接接觸單峰駱駝的活動。另外，近期有多個海外國家出現麻疹疫情，中心亦提醒市民外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。

世界衞生組織通報沙特阿拉伯新增4宗中東呼吸綜合症個案，涉及4名年齡介乎27歲至78歲的男子，均有長期病患，其中兩人已離世。病人當中一人曾間接接觸過單峰駱駝及未經處理的駱駝奶。根據最新資料，世衞由2012年至今接獲2,618宗中東呼吸綜合症個案（當中945人死亡）的通報，而沙特阿拉伯通報的個案佔2,209宗（包括上述病人）。

訪港客次兩個月840萬 此外，旅發局昨公布，今年首兩個月訪港旅客有840萬人次，按年增加7%，其中東南亞市場表現突出，訪港旅客均錄得超過30%的按年增長。

旅發局指內地市場表現平穩，首兩月累計650萬人次，按年上升4%。非內地市場勢頭延續，首兩月累計訪港人次逾191萬，按年增長20%。短途市場表現理想，首兩月累計錄得113萬人次，按年增長26%。當中東南亞市場的菲律賓、印尼，以及日本和南韓，訪港旅客均錄得超過30%的按年增長。長途市場方面，首兩月累計錄得50萬人次，按年增長20%，其中澳洲表現突出，按年增長34%。