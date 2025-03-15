香港快運增韓航線 直飛清州大邱

【本報訊】香港快運航空再拓航點！昨日推出兩條全新南韓航線，分別於6月5日及6日開通直飛清州國際機場（CJJ）和大邱國際機場（TAE）的航線，帶領旅客深入南韓中南部，探索豐富的文化遺產和自然美景，並朝聖韓劇熱門拍攝熱點。

108元單程票明日截止 連同首爾、釜山及濟州的現有航點，香港快運是香港以至大灣區內唯一一間航空公司直飛南韓5大航點的航空公司。為慶祝全新的清州和大邱航線，香港快運推出南韓5大航點限時優惠，昨日起至本月16日晚上11時45分，「經濟飛」單程票價低至108元。

清州和大邱航線的航班時間一樣，凌晨2時20分由香港出發，並在當地時間清晨6時45分到達。而回程航班由早上7時30分出發，10時05分到香港。香港來回清州的香港快運航班逢周二、四、六、日出發，而大邱航線則是逢周一、三、五出發。旅客可以透過「Open Jaw」形式，自由組合5個航點，搭配每周共54對航班，輕鬆規劃多城市之旅。