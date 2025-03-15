啟德集運系統 料2031年竣工

修改設計增至6車站 盼年內招標 政府去年展開啟德智慧綠色集體運輸系統項目的勘查研究工作，運輸及物流局昨提出優化方案，包括將系統與民居的距離增加一倍至約20米，以及擬於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，令車站數目增至6個。當局目標於今年下半年招標，明年批出合約，料較原先估計提早3年、即2031年落成項目。有議員指新設計更合理，料新車站上蓋將興建住宅幫助融資。亦有議員建議，改善車站與兒童醫院的路面接駁，例如增設行人輸送帶等。

擬系統距離民居20米 當局昨於社交平台公布，地區人士關注啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線接近民居，擔心影響居民。最新優化方案建議將該段走線移至現有啟德空中花園上，令系統與樓宇之間最近的距離增加一倍，由原來約10米增至約20米。該段車道走廊亦可作為部分啟德空中花園的上蓋，為市民提供更舒適的步行環境和體驗。

此外，當局建議，於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，車站數目會由5個增至6個，令市民出行更方便。當局稱，會小心檢視車站的選址，例如啟德郵輪碼頭站將設於郵輪碼頭的抵港大堂附近，並設有行人天橋直接連接位於啟德郵輪碼頭一樓的集合點，方便市民及旅客使用啟德郵輪碼頭站。當局稱，會續以「雙創新」的思維推展項目，創新的建造方法包括可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等。

鐵路加物業自負盈虧 立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇認為，當局調整走線是「更好嘅安排」，認為將走線放置在兩邊樓宇中間最為合理，因中間設有空中花園，早前曾擔心空中花園不夠力承托走線，而局方現時提出有關方案，相信已評估空中花園的地基夠力。增設承景街車站並擬建車廠，相信車廠上蓋將興建住宅幫助融資，以「鐵路加物業」模式，令項目的建設成本可最大程度自負盈虧。他又指，增設的車站為露天站，配套不多，加上只是在原有的高架橋上增設，料所增成本有限。他舉例，興建一個重鐵站的成本約10至20億元，料啟德項目的車站成本約為重鐵站的一半至三分之一。

九龍中立法會議員楊永杰歡迎新方案，指車站數目由5個增至6個，都會公園緊貼啟德兒童醫院，建議改善車站與兒童醫院的路面接駁，包括研究增設行人輸送帶，以便病人，特別是坐輪椅人士往返車站和兒童醫院及新急症醫院。他期望，政府進一步壓縮工期，令項目能夠提早至2028年落成，並盡快啟動第二階段走線的建設，將走線延伸至九龍灣和油塘，真正打通CBD2的交通脈絡。

根據土木工程拓展署去年向九龍城區議會轄下交通運輸委員會提交的文件，啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，當時擬議的走線只設5個站點，包括啟德郵輪碼頭、前跑道區住宅帶、都會公園、啟德體育園及港鐵啟德站。系統以高架模式運行，不受地面交通狀況影響，預計由啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站的車程約為10分鐘。