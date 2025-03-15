港大國際創新中心地 改劃未決定用途

【本報訊】香港大學早前擬議國際創新中心的用地改劃惹議。城市規劃委員會昨日完成就《薄扶林分區計劃大綱草圖編號S/H10/22》的建議修訂提出的進一步申述，維持先前決定，將相關用地由「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，改劃為「未決定用途」地帶，作為過渡性安排。討論過程中，委員認為有必要促請港大在合理時間內確定國際創新中心的發展方向。

校方3個月內匯報最新發展 為此，委員同意邀請港大於3個月內向城規會匯報項目的最新發展，包括選址決定及詳細理據、項目發展時間表，以及與持份者的溝通進展。

港大擬議國際創新中心的用地佔地4.72公頃，城規會開會時指，經審慎考慮1,861份進一步申述，以及規劃署和相關政策局/部門的意見及回應後，作出上述決定。城規會委員備悉反對的意見，但認為將用地改劃為「未決定用途」地帶以局部順應有關申述，符合法理依據；又指可讓港大重新審視有關用地及薄扶林區內外其他可能選址的適切性，並考慮持份者的意見。

香港大學早前計劃於薄扶林興建深科技研發設施「國際創新中心」，城規會去年3月同意將薄扶林一幅主要為「綠化地帶」的土地改劃用途，但諮詢過程中有超過3,500份申述，對擬議發展的選址、環境、交通、視覺和其他影響、諮詢安排等提出意見。