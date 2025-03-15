港深西部鐵路口岸擬設內地

【本報訊】香港與深圳當局預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究。消息指，港深西部鐵路的口岸已確定設於內地，將採用「一地兩檢」模式。有議員認為，口岸設於內地較符合成本效益，可騰出更多香港土地發展其他用途。

有空間考慮引入新營運者 據指，港府短期內向立法會議員簡介項目詳情，但過關口岸具體位置仍有待內地決定。運輸局回覆傳媒指，兩地政府已共同成立「跨界軌道項目推展辦公室」，推進項目下一階段規劃和設計等工作，作為新的獨立鐵路路線，有空間考慮引入新營運者的可行性；政府計劃公開招標，會繼續透過專班及辦公室與深方就項目的推展模式等進行深入研究和討論，並預計今年上半年向立法會匯報項目進展。

議員劉國勳表示，口岸設於內地較符合成本效益，可以騰出更多香港的土地發展其他用途；而內地建築成本較低，加上香港段的車站較多，口岸設於內地會較方便本地線乘客；期望在港深西部鐵路深圳段的深圳灣及前海站皆設置口岸，方便乘客在不同車站通關。