不足1成市民滿意預算案 68%人稱開源欠奉

【本報訊】新一份《財政預算案》於上月發表，而中大香港亞太研究所最新的民調顯示，有55%受訪者對今年的預算案感到不滿意；在開源方面，68.5%認為今年的預算案做得不足夠；節流方面則有63.3%受訪者認為做得不足夠。

逾半受惠者不贊成兩蚊兩折 香港中文大學香港亞太研究所於今年2月26日至3月11日期間，共成功訪問了711位18歲或以上的港人。結果顯示55.0%受訪者對今年的預算案感到不滿意，表示滿意的只有8%，而普通/一半半則有32.9%；在開源方面，68.5%認為今年的預算案做得不足夠，23.2%認為足夠。至於節流方面則有63.3%認為做得不足夠，28.7%認為足夠。

是次調查亦詢問受訪市民是否贊成兩蚊優惠更改為「兩蚊兩折」。結果顯示41.5%受訪者表示贊成及8.7%非常贊成、30.6%不贊成及14.1%非常不贊成。另外，若從受訪者的年齡作進一步分析，經統計顯著性檢定顯示，計劃的受惠人士（即60歲或以上人士）及非受惠人士（即18歲至59歲人士），對「兩蚊兩折」新安排的看法之百分比分布呈統計上的顯著差異：60歲或以上受訪者當中有54.5%表示不贊成、40.7%贊成；18歲至59歲受訪者表示贊成佔大多數有55.8%，反對的有38.7%。