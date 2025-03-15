大橋停車場再爆工潮 百人遭欠薪700萬

【本報訊】再有建造工人遭拖欠薪金。香港國際機場港珠澳大橋香港口岸智慧停車場一個地盤再爆發工潮，本周四（13日）早上有數十名工人到現場追討，要求承辦商盡快出糧，涉額逾700萬元。有部分工人前往勞工處求助。勞工處稱已登記求助工人的資料，並已即時聯繫總承判商及僱主，協商解決欠薪事宜。如有工人被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處提供資料，會提供適切協助。工會最新指，據悉該項目有新大判與工人傾談，應達成了某些協議，但追討的金額仍有爭議。

參與行動的工人包括釘板、炮手、泥水及雜工，本周四在上址拉起寫有「老闆無良，有汗出，無糧出」橫額追討欠薪，有涉事工人聲稱約100人被拖欠3至4個月人工，亦有工人坦言去年在地盤工作，惟自11月起未獲發薪。

工會稱涉大細糧問題 香港建造業總工會理事長周思傑向本報表示，該地盤工程項目原本由3間公司，包括保華建業、怡和機器，以及中國國際海運集裝箱以聯營方式合作建造，但此項目在保華建業宣布臨時清盤後，由聯營方繼續推展工程，坦言該地盤已發生兩次工潮，故有一直跟進事件。

周透露指該地盤發生第3次工潮後，據聞現在有新大判，故相信新大判會按程序去解決工人欠薪問題，因為「工人有追保華嗰啲『蘇州屎』」，但當時出入閘紀錄不是太清晰，故大判對工人追討的款項存爭議，估計牽涉「大細糧問題」。

機管局發言人回覆指，十分關注港珠澳大橋人工島上自動化停車場工程勞資糾紛事件。機管局已經與相關總承建商及分判商溝通，並敦促總承建商與相關分判商盡快及妥善處理付款事宜，包括確保所有工人獲應得報酬。機管局會密切注視事態發展，並適時採取合適行動。