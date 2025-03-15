積金局增至8944萬赤字 止損2年後才開始

將檢討註冊年費點子 確保長遠平衡收支 港府有近千億元財赤，負責監管萬千打工仔退休金運作的強積金管理局，2025/26財政年度預計營運赤字亦高達8,944萬元，比上年度即2024/25年經修訂的預計營運赤字6,673萬元高出2,271萬元，議員關注赤字巨大。積金局表示，2025/26年度已配合政府削減開支的措施減少2%開支預算，下年度只會增加6個恒常職位及兩個有時限職位，用作執行「積金易」及網絡安全工作。下年度會檢討註冊年費全面收回成本，目標於2026/27年起「滅赤」。

積金局2025/26財政年度的估算總開支（不包括從積金易公司收回的成本）預計為6.2025億元，較上一年度的6.3291億元減少2%，年度的總收入約為5.4180億元。該局指，營運開支的差額將由非經常補助金的結餘補足，為了確保長遠可持續財政自給，積金局會在2026年檢討註冊年費徵費率，以期長遠可收回全部成本。該局行政總監鄭恩賜表示，註冊年費一直是3個點子，但根據法例可完全收回，理論上是5至6個點子。

根據當局提交立法會的文件，該局的收入主要為註冊年費，年內收入預計為3.9784億元，現時徵費率為註冊強積金計劃淨資產值的0.03%。政府指，今年是積金易平台全面落實的關鍵一年，過去10個財政年度，積金局曾3次凍結職位數目及6次削減人手，相信該局會繼續嚴守財政紀律，控制營運開支。

積金易使用人數少惹關注 另外，積金局昨日亦表示，2024年強積金淨回報達8.6%，截至今年1月底，強積金制度的總淨資產值超過13,000億元。議員鄧飛昨在會上就積金易平台提問，指社交媒體上有「不知道是善意還是非善意」的貼文，教導市民將強積金轉到積金易平台，他認為當局要做好防止網上詐騙的工作，慎防有市民中伏、向假平台大筆轉帳，如此「就大件事喇」。積金局指每日均嚴謹監察，會立刻和執法部門打擊行為。

本身是積金局非執行董事的議員林振昇關注，現時只有兩成多打工仔使用「積金易」，關注如何讓更多人使用平台。他舉例，假如政府會落實為低收入人士代供強積金的措施，可以透過「積金易」戶口供款，讓更多基層工友使用。他又問未來能否削減行政費，積金局指，有信心10年內節省41至55%行政費。