中醫院今年底落成 外地人手急招聘

【本報訊】政府致力推動本地中醫藥發展，料於今年底發表《中醫藥發展藍圖》。衞生官員昨日出席立法會衞生事務委員會時表示，正推動位於將軍澳的香港中醫醫院及科學園的政府中藥檢測中心之籌備工作，預計兩所機構會如期於今年底分階段啟用並投入服務。他又提到，隨着中醫醫院落成，本港將首次有中醫住院病人，故需要能提供住院服務的中醫人手。當局目前正積極進行招聘，包括從外地招攬人才。另外，政府又預告將於今年9月公布收費詳情，強調將會是「可負擔」的水平。

議員陸瀚民關注中醫醫院收費及人手問題。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟預計，政府會於今年9月公布中醫醫院的收費詳情，強調會是「可負擔」的水平。他續指，收費會分為兩個部分，其中三分之二由政府釐定的資助，而其餘則由中醫醫院董事局制訂。人手方面，中醫醫院的人才庫目前已有逾250人登記，主要是中醫師。他又指，預期開院期間護士人手需求不大，門診及日間服務約需要20人。政府下半年會為註冊護士提供中醫護理培訓。

納入自願醫保安排受關注 議員林素蔚關注日後自願醫保涵蓋中醫服務的安排。張偉麟表示，保險主要涵蓋住院病人，而政府已經與保險界舉行過3次會議，討論住院服務、病種及收費架構等問題。由於中醫醫院投入服務後，第一年會主力提供門診及日間服務，第二年才會有128張住院病床，他相信屆時保險業界會有足夠準備。