急症新收費 「不會一味與私院看齊」

【本報訊】政府去年1月已宣布要檢討公立醫院急症收費，衞生官員去年底曾指，今年2月發表財政預算案前會有結果，結果落空。據了解，政府是刻意將急症室收費檢討與預算案分開處理，因為醫療收費涉及一籃子公院服務改革，部分措施需要時間落實，有知情人表示，急症新收費「不會一味看齊私營醫療收費」，但要起到分流病人的作用。衞生官員昨被問及新收費是否業界人士曾提到的300至400元，沒有正面回應，僅稱要避免病人因為「一些很輕的小病尋求大專科治療」。

當局指，本港的醫療服務流程，家庭醫生門診是第一步，有需要時病人才去尋求專科治療。今次調整急症室收費是要回復這個流程。有醫療界人士曾指，公立醫院急症室服務收費太低，有濫用之嫌，令救傷扶危的急症科疲於奔命。被問及新收費會否由目前的180元大升至300元或以上，有關人士僅稱，收費也不可能一味看齊私營醫療。

廣華護士遇襲 拘探病漢 另外，廣華醫院前日（13日）發生襲擊事件，一名該院護士當日在病房工作期間遇襲，病房職員及保安人員到場支援及報案求助，並將受傷護士送往急症室治理。院方指該護士手臂受傷，經治療後已經出院。執法部門其後在該院內拘捕一名探病男子，懷疑與事件有關。事件已通報醫院管理局，廣華醫院稱非常關注事件，醫院強烈譴責有關暴力事件，對工作間暴力採取「零容忍」態度，定會嚴肅跟進及全力配合調查。