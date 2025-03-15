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公營醫療收費加 病人淪開源標靶

公營醫療收費檢討很快出爐，擬上調多項收費向病人「開刀」。 公營醫療收費檢討很快出爐，擬上調多項收費向病人「開刀」。
公營醫療收費檢討很快出爐，擬上調多項收費向病人「開刀」。
電腦掃描磁力共振擬逐樣計 基層更閉翳
政府財赤、病人亦要協助開源！有消息指，政府最快本月底前交代未來公營醫療收費調整方案，除了加急症室收費外，包括電腦掃描和磁力共振等項目亦要逐項增加收費，價格據指是「可負擔水平」。衞生官員昨強調，相關收費不適用於急症或住院病人，緊急情況的服務仍會免費，暗示普通門診、專科門診等收費勢要上調。有病人組織擔心「加風」導致部分人因經濟壓力而延遲求醫，病情惡化反添社會成本，盼當局公布詳情後，先進行公眾諮詢。衞生界議員就認為，收費的重點應是「將責任畀番病人」，減少資源浪費。
緊急情況服務仍免費
消息人士向本報表示，目前醫院管理局正與政府衞生部門商討公營醫療服務收費的新安排，當局擬對電腦掃描（CT Scan）、磁力共振（MRI）等項目實施逐項收費，主要是向專科、普通科門診及出院病人收取，而急症病人則維持免費。至於會逐項收費的項目範圍，暫未知當局如何劃界，強調方案公布後，公院系統也需要時間調整，並要向市民、病人講解，料措施公布後不會短時間實施。
目前公院病人，包括專科、普通科門診、急症病人，以及部分出院病人，獲醫生轉介後可接受公院的電腦掃描、磁力共振等服務。相關服務可謂「全包宴」，不設額外收費，前線不時發現有病人「喺私家（醫療機構）照完，再去公家（醫院）照」，亦可能有部分公院病人主動向其醫生提出想照CT或MRI。
衞生官員昨日表示，今次收費改革會考慮到成本、市民合理、可承擔的共付水平，不會令病人面臨「大病致貧」。惟部分醫療服務，例如電腦掃描、磁力共振的需求不斷上升，病人輪候時間愈來愈長，現時不設額外收費的操作亦導致有過度使用的情況，希望通過改革收費減少浪費。
基層慳錢或延誤病情
香港病人政策連線主席林志釉表示，以往公院專科門診的病人獲醫生轉介後，可選擇到私營機構自費照CT或MRI，亦可以輪候公院免費提供的服務，雖然時間或長達一至兩年，惟至少病人有選擇權。增設逐項收費後，病人或再無選擇。他又表示，不相信當局所謂「合理收費」會低至一、兩百元，之後更可能年年加價，或會有部分人因「想慳錢」而拒絕相關服務，終導致病情惡化。
關注病人權益的社區協會幹事彭鴻昌指，公院不少醫療服務亦未設額外收費，包括抽血、驗血等，希望當局盡早交代逐項收費的項目，亦擔心增加收費會加劇中下夾心階層、基層的經濟壓力，降低病人求醫意欲，尤其是收入較低、需要經常覆診的慢性病人。他又提到，近期醫管局多項服務調整、加價，病人亦需要時間消化，亦希望當局會進行公眾諮詢後才實施。
要患者自選合適項目
身為醫生的醫療衞生界議員林哲玄指出，電腦掃描、磁力共振成本高昂，涉及阻隔輻射的裝潢、人手成本，以及數百萬的醫療器材，就算額外收費，「成本點都收唔番」。今次增設逐項收費的重點，是讓病人負責任地選擇自己需要的服務，他以膽石檢查舉例，不一定需要磁力共振，也可能選用超聲波檢查，故私家醫院提供相關服務前，會由醫生講解不同服務的特點。
他強調，公營醫療系統上調收費時，應進一步改善醫療費用減免機制，避免部分病人因經濟考量而延遲求醫。他指出，目前只有少數人能獲得醫費減免，建議政府考慮擴大相關機制至更多基層或有需要人士。
議員認為收費重點是「將責任畀番病人」。議員認為收費重點是「將責任畀番病人」。
議員認為收費重點是「將責任畀番病人」。
公院擬調整收費項目與私院目前收費比較公院擬調整收費項目與私院目前收費比較
公院擬調整收費項目與私院目前收費比較
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