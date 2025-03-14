公屋違泊阻通道 房署不踢不肯動

港府有兩大部門長居投訴榜前列位置，一個是食環署，另一個是房屋署。食環署懶政塞責不用多說，從公共地方污糟邋遢、鼠患不絕已可見一斑。至於房屋署也是不遑多讓，多次遭申訴專員公署點名主動調查。最新一例，是申訴署發現多個公共屋邨都有違例泊車情況，車輛甚至阻塞緊急通道，房屋署卻闊佬懶理。

申訴署去年12月主動調查公屋違泊問題，審研房屋署執管機制後，挑選4條屋邨實地視察，包括友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨。4條屋邨均受地理環境所限，無法在全部出入口安裝車輛閘機系統。公署發現，長康邨、麗瑤邨及皇后山邨都有違泊情況，在晚間及辦公時間外最為嚴重，麗瑤邨更有車輛停泊在緊急通道，若有突發意外發生，恐阻礙救援。

至於友愛邨算是做得較好，屋邨辦事處額外添置鎖車架，增設閉路電視，以及個別路段試行物聯網感應器等。公署向房屋署提出12項改善建議，促制訂打擊策略，對違泊緊急通道的車輛不予警告，即時鎖車或拖車，並建議加強監察承辦商執管工作，考慮在服務合約訂定績效指標，檢討閉路電視及物聯網感應器的效用，擴展至更多屋邨。

誠然，現在已是高科技時代，房屋署好應該與時俱進，增加自主感應等科技，加強打擊違泊。須知違泊不但阻礙救援，對庫房收入也有影響。這邊廂港府擬增加「牛肉乾」罰款，那邊廂卻放任違泊，這些車輛不使用正規停車場，不用支付泊車費，直接影響停車場收入，若不予以嚴懲，無論如何說不通。

不問可知，房屋署對上述建議又是贊同又是接受，但最後是否認真落實無從得知。皆因政府部門都是慣性意見接受、態度照舊，過了海便是神仙。何況公屋管理都是外判，結果政府連監管責任也外判，過去屢有例子，外判承辦商不管表現多麼差劣，下次入標一樣中標。若然房屋署不加強對外判承辦商的監管，將不達標的外判承辦商除名，屋邨的管理恐怕難以徹底改善。

事實上，房屋署踢一踢、動一動的例子，豈止是對屋邨違泊隻眼開隻眼閉而已，在現屆政府言必稱要對公屋上樓提速提效之際，申訴署一樣揭發署方沒有積極打擊濫用公屋資源，今年1月曾就此提出31項改善建議。報告指出，房委會在過去7年的濫用公屋個案檢控率，最高只有4.2%，差強人意，建議房委會全面檢討提高檢控率策略，要在檢控時效內搜集足夠證據。難為高官動輒吹噓已大幅增加收回遭濫用單位，加快公屋流轉，當中有沒有存在水分，不言而喻。

說到底，高官最叻就是吹破牛皮、自我貼金，市民要驗證當局是否說到做到，最好莫過於各部門都落實KPI關鍵績效指標，讓一切有數據依循。現時港府並非每項政策都設定KPI，是否符合施政目標、有沒有浪費資源，外界並不清楚。房屋署及食環署兩大部門既然亂象多多，更有必要提出指標嚴格跟從。