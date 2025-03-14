龍七公：明確私院收費 理順公院收支

隨着人口老化及預期壽命增長，本港的醫療服務需求近年持續上升，整體醫療衞生經常開支由10年前的每年約1,300億元，激增至2022/23年度的2,200多億元。當中52%屬公營醫療系統支出，私營醫療佔48%，即是差不多一半半，但是由私家醫院提供的住院服務，卻只佔整體約一成，九成住院服務都是由公立醫院提供，失衡情況嚴重，導致後者的輪候時間居高不下，由公帑承擔的醫療衞生開支不斷上升，加劇政府財政壓力和影響可持續性。

私院服務收費高於公院，有人認為是自由市場、供求關係的正常現象，但自由市場的前提之一是資訊透明與對等。香港有不少病人，包括部分長者，都擁有一定的經濟能力和願意付費多些，以取得更便捷、優質（主要指醫院環境和照顧服務，本港公院的醫療專業水平並不亞於私院），以及有更多選擇權（包括主診醫生、入院時間、藥物來源及病房級數等）的私院服務。

然而，由於本港的私院收費透明度普遍偏低，部分市民擔心開支有如無底深潭。尤其在需要做手術及住院時，即使平日光顧開私家醫生，不少病人都傾向轉投收費極低但專業醫療質素不俗的公院。有保險業界人士亦反映，私院收費如「海鮮價」，甚至出現一些所謂「劏客」情況，令保險公司需要不斷提高保費自保，影響市民購買醫保的意欲，進一步加重了公營醫療體系的負擔。

消費者委員會上周發表有關香港私營醫療服務收費的報告，便再次印證了私院收費透明度不足，不同私院甚至同一間私院的同類服務，收費水平也可差距極大。報告提出了多項改善建議，包括要求私院公開價目表及過往的收費數據、必須在進行治療前提供書面預算、推廣套餐式收費、優化私營醫療投訴機制及加強消費者教育等。

加強保障病人權益 雖然私院原則上是以私人企業、自負盈虧方式營運，但不少私院用地都是由政府以優惠地價批出，部分私院近年的擴建、重建計劃都涉及政府資助或貸款。當局有必要迅速落實有關建議，加強保障病人權益。

要有效紓緩公私營醫療失衡和公共醫療開支上升問題，除了明確及降低私院收費，理順公營醫療收支也屬必須，尤其要打擊濫用和浪費行為。筆者早前提交政府的預算案建議書，便提出通過適度調整收費來減少濫用急症室服務，糾正過量及重複派藥問題，以及研究向有能力的「回流醫病」人士收取合理的較高費用等。

醫管局日前公布優化配藥安排，規定院方不能一次過配發過長時間和過量的藥物。此舉或會為部分長期病患者帶來不便，需要加密到醫院覆診和取藥。但從另一角度看，亦可減少某些病人、尤其是長者出現食錯藥、過量服藥，或病情出現變化而不自知等問題，並非單純從節省開支及減少浪費出發，值得支持。