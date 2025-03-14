笑看天下：普京勢盛 球在腳下

大國博弈，離不開實力和勢頭，俄烏戰爭停火議和正好為大家示範了這個現實。美國和烏克蘭周二在沙特阿拉伯舉行高級別會談，烏方接受美國提出臨時停火30天的建議，但需獲俄羅斯同意才能生效。此外，美烏會後共同聲明指出，特朗普與澤連斯基均同意盡快簽署礦產協議發展烏克蘭經濟，並保障當地長期繁榮安全。

俄烏議和，原本特朗普聲大氣粗，充當舉足輕重的角色，然而事情發展至今，烏克蘭擺明是一塊砧板上的肥肉，只能任由俄羅斯及美國各取所需及分享，而主角已變成普京，並主宰一切。正如美國國務卿魯比奧在會後表示，基輔準備好和談，停火決定權落到莫斯科手中，「如今球在莫斯科一方」！普京勢盛，已經係不爭嘅事實。

魯比奧看到形勢已非「美國說了算」，他稱會循多個渠道向俄方提出這項臨時停火建議；特朗普的中東問題特使威特科夫，據報亦將到莫斯科跟普京會面。特朗普則在白宮表示，希望俄羅斯接受美烏官員制訂的停火計劃，並在數天內實現全面停火。侵侵內心都深明普京是個難纏的角色，皆因俄羅斯在戰場上的進展處於強勢地位，尤其烏軍幾乎已全被驅逐出庫爾斯克州。消息指若停火協議沒有附帶對俄羅斯的保障，俄國或迅速處於弱勢地位，並可能因而被西方指摘未能結束戰爭。美媒則指，普京為了維持作為「特朗普夥伴」的假象，或會接受某種形式的和平，但未必係立刻停火。

澤連斯基若仍以為可拿回被俄羅斯侵佔的烏國土地，那就是太傻太天真，皆因連侵侵都認為澤氏應放棄呢個想法；至於歐洲各國挺烏，雷大雨小，全係口惠實不至，澤連斯基除了認命任美俄宰割，還有乜符弗？烚熟的狗頭能笑出甚麼樣？