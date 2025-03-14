龍吟虎嘯：再次偉大成泡影

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基，日前興高采烈地宣布美烏達成協議，可以和俄羅斯談判停火，結束戰爭。特朗普還興沖沖地表示，美俄商談可以在幾日內開始，他和俄羅斯總統普京也會通話。不料，莫斯科對此立刻摑了一巴掌！雖然俄羅斯外交部發言人透露，不排除未來幾天與美國代表接觸，但俄羅斯聯邦委員會副主席科薩切夫，卻毫不客氣地教訓美國「必須明白真正的協議是在前線寫成」。

科薩切夫對美烏的這份「聯合聲明」非常鄙視，稱它是「美烏總統一起表演的『尾巴搖狗』（大國受制於小國）陰謀」。他說，烏克蘭處於守勢，俄羅斯正在前進，任何協議都要按照俄羅斯的條件，而不是美國的條件。更可笑的是，特朗普還不忘威脅俄羅斯，如果不同意停火，就會繼續戰鬥、就會死很多人。然而，侵侵很快遭到俄方的當頭棒喝。

俄方人士警告的「美國必須明白真正的協議是在前線寫成」，正是一個常識問題，更是一個山姆大叔一直信奉的「從實力地位出發」的問題，特朗普不會不知道！然而，他太想取得成功、建功立業，他太高估自己、低估對手。當然，他也很不好彩，就在這個時候，俄軍「管道潛行」，大敗庫爾斯克州的烏克蘭佔領軍，形成大包圍，烏軍有全軍盡墨之憂。俄羅斯又在烏克蘭轟炸俄羅斯時，一口氣擊落了337架無人機。烏空軍發言人承認，美製F16戰機「在一對一空戰中無法與俄軍的蘇35戰機相匹敵」。所有這些都是「前線」戰況，顯示俄烏談判結束戰爭的主導權、話語權穩穩妥妥地在莫斯科一邊，特朗普只是一廂情願，瞎嚷嚷，自討沒趣。

接下來，如果特朗普還是急於求成，又不敢真的再支持烏克蘭打下去，那就只能從「美國這邊讓利」討好普京，促成俄烏停戰。這個時候的俄羅斯，將從烏克蘭那裏和美國那裏拿到「最大化利益」，「美國再次偉大」成為泡影。