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LED燈短路起火 女戶主救熄
消防趕至救援。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午約11時半，將軍澳寶明苑寶柏閣一單位突然起火，並且冒出大量濃煙，驚動多名街坊報案求助。
消防接報趕至，51歲女戶主已自行把火勢救熄，火警中無人受傷，亦毋須疏散。消防經初步調查後，相信單位內有LED燈電線短路肇禍，起火原因沒有可疑。
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