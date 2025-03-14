港島反黑10日斷財路 掃黃賭毒共74人被捕

籲業主須謹慎放租 防單位淪非法用途 自本月初起，執法部門在港島區展開一連10日的反三合會行動，期間在多處大掃黃賭毒，檢獲懷疑可卡因、大麻及太空油等總值約160萬元毒品，另偵破多宗相信與黑幫有關的傷人和刑毀案等，行動中共拘捕74人。執法部門指出，不法分子不時租用單位闢作賣淫、賭博或販毒用途，呼籲業主在出租單位前有責任了解租客的租用用途，其後亦要留意單位有否異樣，以防單位被用作從事非法活動。

3月3日至12日，港島區執法部門展開代號「智鼓」的反罪惡行動，以打擊區內涉及三合會的非法活動。行動中，警員突擊搜查區內多個娛樂場所，搗破5個賣淫場所及6個賭檔，包括一間非法麻雀館、兩個百家樂賭檔及3個釣魚機賭檔，檢獲大量賭具及超過25萬元現金。

檢多類毒品包括太空油 總值160萬 另外，該部門策劃7個反毒品行動，當中拘捕9人，檢獲各類型懷疑毒品，包括約40克可卡因、約327克霹靂可卡因、約34克冰毒、約12克氯胺酮（俗稱K仔）、987支大麻油、約2.3公斤大麻及36粒懷疑含有液態依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的煙彈，總市值逾160萬元。與此同時，警員偵破多宗與三合會有關案件，其中牽涉傷人案及刑事毀壞案等。

整個行動中，執法部門共拘捕41男33女（19歲至70歲），部分人士有三合會背景，他們分別涉嫌「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「自稱三合會成員」、「刑事毀壞」、「傷人」、「違反逗留條件」、「行使偽鈔」及「盜竊」等。部分案件仍在調查。

調查人員表示，執法部門留意有業主把單位出租予不法分子，結果單位被利用作犯罪用途，例如賣淫場所、賭檔及毒品倉庫。他提醒，業主在出租時有責任了解租客的用途，之後亦要留意單位有否異樣，例如屋外是否貼有淫褻標語，以及單位是否有閒雜人等出入或長期逗留等，如有懷疑應報案求助。