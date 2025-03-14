東九龍反電移動工具 拘7男

【本報訊】東九龍區及各區警員，於前日在秀茂坪、觀塘及將軍澳進行打擊非法駕駛電動可移動工具行動。行動中，警員發現7名男子於道路上懷疑非法駕駛電動可移動工具。經初步調查後，警員拘捕該7名年齡介乎28至58歲本地男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「在行人路上駕駛電單車」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」，以及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查涉案的4輛懷疑電動單車及3輛懷疑電動滑板車。所有被捕人已獲准保釋候查。

另外，深水埗區警員於前日在區內針對違例泊車及與電動可移動工具相關的交通罪行進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

深水埗打擊交通違例 拖走9車 行動中，警員對違例停泊的車輛、違例行人、不小心駕駛的司機及違例騎單車的人士發出傳票，並拖走9輛造成嚴重阻塞和阻礙巴士站上落客的違例停泊車輛。同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具的行為，行動中警員共拘捕一名56歲本地男子及一名45歲本地女子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時無佩戴頭盔」等罪行。