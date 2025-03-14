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過路捱私家車撞 6旬婦傷頭

傷者送往屯門醫院治理。 傷者送往屯門醫院治理。
傷者送往屯門醫院治理。
【本報訊】昨日上午8時許，一名姓羅（49歲）男子駕駛私家車，沿青山公路藍地段往屯門方向行駛，當駛至藍地大街，司機懷疑收掣不及，私家車撞倒一名過路的姓黎（68歲）婦人。黎婦頭部受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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