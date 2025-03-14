貨Van猛撼消防車尾 司機重創受困慘死

車Cam直擊曾扭軚 惟來不及閃避 昨日下午，一輛泥頭車沿西九龍公路南行，至大角咀奧海城對開，懷疑失控撞毀一列水馬後冒煙，多輛消防及救護車趕至，分別停在南北兩邊行車線處理。詎料5分鐘後，北行一輛網約客貨車沿路駛至，司機驚覺有停在快線的消防車時扭軚閃避已來不及，結果客貨車猛撼消防車尾，中年司機重創被困，昏迷送院惜傷重不治。客貨車所屬平台表示已為司機提供保險，最高可獲30萬元賠償。

昨日下午近2時，一輛泥頭車沿西九龍公路擬經西區海底隧道往港島裝載泥頭，當駛至大角咀奧海城對開，姓高（61歲）司機聲稱突然有一隻貌似鷹的大鳥飛過，並且撞及擋風玻璃，他因受驚扭軚閃避，結果泥頭車撞倒路邊約50個水馬，他隨即報案求助。

消防車停快線處理另宗意外 消防接報指泥頭車車頭冒煙，派出4輛消防車及兩輛救護車，分別停在現場南北兩邊行車線，其中一輛消防升降台車停於北行快線，消防員落車協助清理倒在路面的水馬。61歲泥頭車司機沒有受傷，留在現場協助調查。

詎料約5分鐘後，一輛網約客貨車沿西九龍公路往葵涌方向駛至，司機懷疑收掣不及，客貨車猛撼一輛停於北行快線的消防車車尾，並且發出「嘭」一聲巨響。由於撞擊力頗大，客貨車車頭嚴重毀爛，右前轆甩脫，安全氣袋彈出，車身橫亘路中。姓張（44歲）男司機重傷被困，在場消防員撬開車門把他救出，惜張男獲救時已昏迷，送院搶救後不治。據了解，張男已婚，但沒有子女。

有「車Cam」片段顯示，事發時停在北行快線的涉事消防車，除了亮起警示及壞車燈，又在車尾擺放雪糕筒提示其他駕駛人士，一名消防員則站在車尾。涉事客貨車疾馳而至時，相信司機發現消防車是「死車」後，向左扭軚閃避時已來不及，最終客貨車猛撼消防車尾。該名背對客貨車的消防員更與死神擦身而過，被嚇至彈開跳上石壆躲避，客貨車及消防車的碎片則散落路面。

所屬平台指保險最高賠30萬 消防處表示，昨日下午1時48分接報，指西九龍公路有重型貨車冒煙，遂派出4輛消防車及兩輛救護車到場，處理期間，一輛輕型貨車撞到一輛停泊中的消防車，司機被困車內。其後，消防處再派出6輛消防車及兩輛救護車到場協助，事件中沒有消防員受傷。

GOGOX平台表示，對事故深感遺憾，對死者表示哀悼及向其家屬致以深切慰問。意外後即時透過內部系統確認司機夥伴身份，已積極聯絡其家屬，並到訪醫院及向其家屬提供適切的支援和即時經濟協助。平台為涉事司機免費提供團體意外人身保險。事發當刻，涉事司機正處理從渣甸山往錦田的訂單，屬保險涵蓋範圍以內，平台亦正與保險公司跟進事件。平台非常重視司機夥伴安全，為合適的司機夥伴免費提供團體意外人身保險，提供最高30萬元賠償，以確保司機在提供服務時能獲得保障。