台中商場氣爆 2歲澳門女童不治

【本報綜合報道】台灣台中市新光三越百貨公司氣體爆炸事故至昨日滿一個月，在事故中頭部受重創的兩歲澳門女童上周五（7日）不治，令死亡人數增至5人。台中地檢署昨日表示，氣爆現場規模大且複雜，將盡快追究有關人員責任，全案朝過失致死等罪方向偵辦。

上月13日發生的台灣氣爆事故導致5死37傷，死傷者包括澳門鄧氏家族一家4代7口，其中一名兩歲女童頭部重創，乘搭醫療專機抵達澳門，並入住山頂醫院繼續治療。澳門衛生局表示，澳門女童上周五在山頂醫院離世，對女童離世深表悲痛，並向家屬致以深切慰問，亦已為家屬提供心理支援及輔導。

地檢署：朝過失致死偵辦 台媒指，外界最關心的火調報告原預計於近日出爐，台中市政府消防局長孫福佑卻稱，已在現場進行11次勘驗，因掌握5項新事證，正由消防署鑑定中，要延至本月底才能將報告送交檢方。而檢方傳喚33名證人，卻沒人轉被告，出事原因依然不明。各大百貨公司正準備母親節檔期，但台中新光三越仍在停業，復業未有期，僅預計今日可開放專櫃取貨。

台中地檢署表示，檢方尊重專業調查單位，必須待火場鑑定報告出爐，才能完整還原事發過程，將盡快追究有關人員責任，又指每名證人皆是潛在被告。

對於澳門女童離世，檢方稱將持續與家屬或委任律師聯繫後續狀況調查，全案朝過失致死、公共危險與過失傷害等罪方向偵辦。新光三越對女童離世表示遺憾與哀悼，已第一時間向家屬致意慰問，將持續表達關懷並全力協助。