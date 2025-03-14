涉瞞債呃150萬貸款 懲教助理遭起訴

【本報訊】廉政公署前日落案起訴一名懲教署時任懲教助理，控告他涉嫌藉隱瞞個人債務，在3年內先後多次詐騙懲教署儲蓄互助社及3間財務機構向他批出貸款共逾150萬元。廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。被告獲廉署准予保釋，今日在東區裁判法院答辯。

文偉傑，49歲，懲教署時任一級懲教助理，被控17項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告於2020年9月至2023年9月案發時駐守東頭懲教所，期間先後多次向懲教署儲蓄互助社及多間財務機構申請貸款。控罪指被告涉嫌在申請其中17筆貸款時作出虛假陳述，訛稱已在申請表上披露所有債務，而申請表上提供的所有資料均屬真實、正確及完整，意圖詐騙懲教署儲蓄互助社批出一筆9.4萬元的貸款，以及詐騙該3間財務機構向他批出另外16筆貸款共逾142萬元，每筆為數5萬至逾14萬元。

廉署調查發現，被告申請上述17筆貸款時，均沒有披露他有尚未清還的貸款。如被告披露所有債務，懲教署儲蓄互助社及該3間財務機構並不會向他批出該等貸款。

至今未清還逾35萬元 另外，被告至今仍未還清上述部分貸款，涉款最少逾35萬元。懲教署、懲教署儲蓄互助社及各相關財務機構在廉署調查案件期間提供協助。