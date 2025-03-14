東呼即應：過度沉迷AI情緣 人際關係愈走愈遠

東呼即應籲正視孤獨成因 勿依賴虛擬戀人 人工智能發展一日千里，內地廠商早前推出AI矽膠娃娃暢銷海外，實際上AI情人暗藏危機。《東呼即應》探討分析問題，有專家指，不應歧視和排斥AI情趣娃娃用家，但真正要解決的是孤獨感。心理學家則指，與AI女友聊天易產生心理依賴，很難重返現實世界，損害和別人相處的能力，曾有AI女友叫男子離婚，還有外國男子：沉迷AI最終自殺身亡，他提醒，外界擔心AI演算法欠監管，籲用家勿沉迷與AI情人交談。

廣東中山市一間成人玩偶製造公司去年12月向海外推出接入ChatGPT等AI模型的矽膠娃娃，每個售價逾萬元，用家只要加付100美元訂閱費，即可跟「AI女友」互動交談及獲得適切的安慰。香港性文化學會事工總監鄭安然表示，Open AI在推出GPT Store時，明確禁止用戶開發用於培養浪漫伴侶的GPT應用，認為利用人類的孤獨痛苦來獲利是不道德的行為。

高度定制化體驗難自拔 鄭強調，社會應關注那些選擇使用AI情趣娃娃的人，了解他們背後的故事和原因，而不是簡單地歧視或排斥他們。他認為，現代社會中人與人之間的關係日益疏遠，重建真實的人際關係才是解決孤獨問題的關鍵，而非依賴仿真的人際或性關係。

近年亦推出不少「AI女友」手機應用程式，這些AI虛擬情人能跟用家交談溝通，懂得適時安慰開解，比真人女友更像女友。註冊輔導心理學家萬家輝指出，AI女友與用戶之間存在情緒和想法的互動，這種互動可能引發用戶對AI的情感和心理依賴，其程度遠超傳統的矽膠玩偶。

萬提到，一些AI女友應用程式允許用戶自定義伴侶的外貌、性格等特徵，這種高度定制化的體驗滿足了部分人在網絡世界中成長的習慣，使他們更容易沉迷其中。萬家輝強調，長期依賴AI女友可能會削弱用戶在現實生活中與他人相處的能力，影響其心理成長和社會適應能力。

AI演算法未獲足夠監管 對於太依賴AI女友有何危機，萬家輝提到，我們大多不清楚AI入面的演算法是甚麼，亦未有足夠監管，例如早前有新聞提到，有已婚男子曾與AI深度交流，並向AI訴說自己太太如何不好，但AI卻建議他離婚，最終導致該男子真的去離婚。另外，有支持環保的男子與AI交流時同樣過分親密，該男子認為是人類一直在破壞地球且浪費資源，而AI卻稱可以從自己做起，建議他通過自殺來減少浪費資源，結果該男子真的去自殺。萬亦擔心，長遠來看，除了沉迷AI，這背後的演算法會如何引導使用者做出一些行為也同樣值得關注。