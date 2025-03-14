7‧21元朗站暴動罪成 3被告提上訴

【本報訊】前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動。7人不認罪受審，結果被裁定罪成，林卓廷被判入獄37個月，其餘6人判囚25個月至31個月。其中3名暴動罪成的被告不服定罪，並於前日向上訴庭提出上訴，法庭暫未為案件排期聆訊。

同案林卓廷及3人未提上訴 7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗（30歲至52歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。是次提出上訴的3人分別為葉鑫昇、尹仲明及楊朗，3人分別被判監禁25個月、28個月及31個月。至於包括林卓廷在內的4人，現時暫未有提出上訴。法官早前判刑時指不接納林卓廷的求情，質疑林當日到現場的動機並批評他錯判形勢，促使在閘內人士聚集，判囚37個月。餘下的庾、陳及鄺則均判囚31個月。

控方案情指，有人在網上呼籲在案發當日保護和光復元朗，當晚不少黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發衝突。晚上10時許，林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長叫林不要前往，但林與助手仍前往元朗港鐵站。晚上近11時，元朗站大堂有多名黑衣人聚集，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。林卓廷到達元朗站後，與其餘被告等在付費區集結。兩幫人從罵戰演變成暴力衝突，付費區內的人曾向白衣人挑釁、擲物及射水等。白衣人最終衝入付費區襲擊其他人。案件編號：CACC 54/2025