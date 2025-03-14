冒PayMe職員套料呃150萬 22歲女主腦囚48個月

【本報訊】有詐騙集團涉嫌致電市民聲稱自己是PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，藉此套取手機一次性驗證碼及交易密碼，再操控帳號轉走款項，受害人多達138人，涉款約150萬元。10名涉案人士，早前承認共13項洗黑錢或串謀洗黑錢、及一項串謀詐騙罪，9人被判監禁24個月至56個月，被指是主腦的22歲女子昨日在區院就5罪被法官練錦鴻判囚48個月。

10人認罪 2不認罪被告5月審 10名認罪被告分別是羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦荣（19歲至27歲）。所有被告承認洗黑錢罪，其中4名被告，包括羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑和李富誠，另承認串謀詐騙罪。除羅刋豫外的9人，早前已被判監禁24個月至56個月。本案另外兩名被告李承軒及劉俊誠不認罪，已排期於今年5月26日開審。

就被告羅刋豫（22歲）方面，早前因或會出庭作供任控方證人，故押後判刑。不過，控方昨表示不再需要她作證，認為除認罪扣減外，不應再獲額外扣減。被告昨沒有律師代表，並承認自己的錯誤。法官指，本案是一宗有計劃的犯罪行動，犯案時間長達5個月之久，案件屬極之嚴重。該被告是本案主要協調者及主腦之一，且有實際參與，並招攬同謀者。由於電話騙案日益猖獗，故額外加刑25%。被告就4項串謀洗黑錢、一項洗黑錢及一項串謀詐騙罪，共判囚48個月。

據同意案情指，2022年1月至6月期間，138名事主收到身份不詳的人來電，對方自稱是香港上海滙豐銀行有限公司所營運的流動支付服務PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，其後要求事主向宣稱PayMe職員披露驗證碼或一次性密碼及交易密碼，作為驗證事主身份之用。事主相信對方是PayMe職員，故應對方要求披露相關資料。不久，事主發現，其PayMe帳戶內所持款項在某些情況下被轉帳至涉案傀儡帳戶。眾事主損失超過約150萬元。