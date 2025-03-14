當局擬取消雪卵存精最多10年期限

【本報訊】政府將諮詢各界對修訂《生殖科技及胚胎研究實務守則》的意見，建議取消目前部分規定，包括精子和卵子最多只可以儲存10年的規定，同時建議放寬相關人士年齡限制。

人類生殖科技管理局（管理局）昨日一起諮詢持份者，包括持牌中心和相關團體，諮詢期至下月13日。

政府指，《人類生殖科技（牌照）規例》（第561A章）第15（2）條現時規定，自用的配子或胚胎最多可儲存10年。

癌症病人或任何其他病人因接受化學治療、放射治療、外科手術或其他醫學治療而可能導致喪失生育能力，胚胎的儲存期限為10年，而配子（包括精子和卵子）的儲存期限則為10年或直到病人年滿55歲（以較長者為準）。

當局考慮社會發展，並參考了其他地區的做法後，對配子或胚胎法定儲存限制從醫學、倫理、社會和法律角度進行全面檢討。

相關工作近日完成，管理局初步建議按以下主要原則修訂《實務守則》，並就此展開諮詢。

議員林琳支持當局對《生殖科技及胚胎研究實務守則》的建議，認為此舉不僅賦予女性更多生育自主權，且不只是福利問題，更是整體人口政策的重要一環，又毋須增加政府財政負擔，是一項具前瞻性的政策調整。