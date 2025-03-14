涉偷拍裙底搶槍 男警還押5月訊

【本報訊】一名男警涉嫌在休班期間，在尖沙咀偷拍女子裙底，被帶返尖沙咀警署接受調查期間，懷疑突然情緒失控，疑嘗試觸碰一名同袍的佩槍，但他隨即被其他警員制服。涉案男警被控非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械罪，案件昨日在九龍城裁判法院再提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至5月15日再訊，待索取進一步法律指示，期間被告續還押。

被告被控於2025年1月15日，在尖沙咀彌敦道港鐵尖沙咀站E7扶手電梯出於觀察或拍攝女子Ｘ的私密部位的意圖，為了從該女子Ｘ的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，即操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及他為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子Ｘ同意。他另被控於同日，在尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一支警槍。案件編號：KCCC 168/2025