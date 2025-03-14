師生北上交流頻不適 設專組跟進

【本報訊】本地學生參與內地交流團事故不斷，先後有7間學校的交流團爆出腸胃炎及不適情況，教育局繼宣布停用涉事餐廳後，局長蔡若蓮昨日又召開特別會議，與內地交流團的承辦機構代表會面，檢視學生交流活動安排。教育局又成立了學生內地考察專責小組，直接與內地部門保持溝通及聯繫。議員朱國強受訪時指，據了解下周仍有至少一間學校計劃前往韶關考察，認為教育局應該考慮協助學校改期或更改地點。他亦促請教育局嚴肅處理，如果證實承辦單位安排上有疏忽，或到訪衞生環境欠佳的餐廳，應該負上責任。

立法會議員鄧飛昨日在電台節目亦表示，若遇上類似情況，學校應該啟動危機處理，而現時相關指引足夠，教師或教學助理與學生的比例是1比10，人數一般足夠，亦有隨團教學人員有急救牌照及購買醫療保險等。津貼中學議會主席李伊瑩稱，學校在處理類似情況有相關指引，在交流期間若有學生不適，教師將採取建議學生戴口罩等措施，一般會由一名教師陪伴不適學生，同時保持與學校及家長溝通，求醫前要得到家長同意。如果出發前獲悉擬前往的地區有流行性疾病，一般較難改期，但校方可與旅行社商討更改景點或食肆，若家長不想學生前往，也可考慮申請退出。

專家：或在港已感染諾如 感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，諾如病毒今年在全球多個地點的活躍度明顯增加，學生於抵埗出現腸胃炎徵狀，有可能在香港出發前已感染。諾如病毒即使病毒粒子數目很少，仍有機會透過嘔吐物，造成短距離空氣傳播，若有學生在密閉空間的旅遊巴上嘔吐，有可能造成其他人感染。感染諾如病毒，會有肚痛肚瀉，以至低燒及肌肉痛等徵狀，嘔吐情況會較嚴重，與暈車浪有別。酒精搓手液不能有效殺死諾如病毒，用水及肥皂洗手較為有效。