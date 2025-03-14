未達最低16人門檻 2小學獲派0班

倡研申私小一 與他校合併或停辦 學生人口下跌，過去兩年均有小學被派「0班」，即不獲批准開辦資助小一。教育局昨日向全港小學發開班信，2025/26學年再有兩間小學未達16人開班線，被派「0班」，分別是黃大仙區的天主教博智小學和港島南區的鴨脷洲街坊學校，兩間學校可選擇申請方案，包括以私營方式開辦小一班級、與其他學校合併或停止營辦全校或部分級別。教育局指將與有關辦學團體保持緊密聯繫，為學校提供適切支援，讓計劃得以順利落實及平穩過渡，保障學生的學習利益。

教育局指，在「小一入學統籌辦法」下，每個學校網開辦的小一班級數目，視乎該校網的小一學位需求而定。按照現行開辦小一班級的準則，如公營學校在小一派位下獲派的學生總人數達到16人或以上，便可獲資助開辦小一班級。如個別小學獲派的學生總人數少於16人，而同一學校網內其他參加小一派位的學校仍有學位餘額，除非有特殊考慮因素，否則該校原則上不會獲資助開辦小一班級。

「私小一」須連辦6學年 當局又表示，為更好應對學齡人口結構性下降帶來的衝擊和挑戰，教育局一直與辦學團體保持緊密聯繫，為學校提供適切支援，同時亦鼓勵學校早作部署，應對學位供求變化的挑戰，持續提升教育效能，保障學生的學習利益。

過去兩學年，均有學校被派「0班」後，以開辦「私小一」的方式「復活」；不過教育局前日公布「小學規劃未來路向優化方案」，申請「私小一」的條件於2025/26學年「加辣」，被派「0班」的兩間學校如獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆6個學年，教育局不會恢復資助；另外曾以「私小一」復活的小學，如果在緊接的6個學年再次被派「0班」，則不可再選擇以私營方式開辦小一。

「翻生」錦江小學再獲派班 而前年被派「0班」的小學中華基督教會長洲堂錦江小學「復活」成功後，今年再有好消息，連續兩年獲教育局批准開辦小一。校方在校網表示，感謝各方的關心與支持，錦江小學下學年（25/26學年）獲派資助小一班別，並將繼續以教育局政策為基礎，持守「穩健中求進步」的原則，與社會各界攜手為學生創造更豐盛的學習歷程。