醫健：職場健康：發揮創意提升化學品安全意識

「化學品安全海報設計比賽2024-2025」現正接受報名 化學品在我們的日常生活和工作環境中非常普遍，從家用清潔劑到工業化學品，其應用範圍廣泛。然而，若未能正確使用、儲存或處理這些化學品，便會對我們的安全、健康及環境造成傷害。因此，提高大眾對化學品安全的認識，培養正確的安全文化至關重要。

為了讓學生和大眾透過創作了解和宣揚化學品安全的重要性，職業安全健康局屬下的化學品安全及健康諮詢委員會聯同勞工處、教育局及消防處合辦「化學品安全海報設計比賽2024-2025」，現正接受報名！

以化學品安全為主題發揮創意 參賽者可選擇不同的創作主題，包括但不限於化學品的安全使用、標籤、儲存、運送及棄置，化學品危害或對人體的影響、不慎接觸化學品的急救措施，以及洩漏的緊急應變措施及正確清理程序等。

比賽組別及獎項 參賽組別分為小學組、中學組及公開組，讓不同年齡層的參加者發揮創意，共同推廣化學品安全知識。每個組別將頒發冠、亞、季軍及優異獎，所有得獎者均可獲得獎座及證書。小學組和中學組最高可獲2,000元禮券，公開組則可獲最高3,000元獎金。得獎作品有機會放於職安局網站和社交媒體平台展出。

報名及提交期限 截止日期： 2025年4月7日（星期一）

查詢方式：WhatsApp 9738 4174（僅限文字查詢）/電郵chemical@oshc.org.hk

這不僅是一場創意比賽，更是一個宣揚化學品安全理念的重要平台。立即報名，讓你的創意成為推動安全文化的一部分！

職業安全健康局

www.oshc.org.hk