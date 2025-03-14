港大揭 發炎蛋白加劇糖尿病腎病

【本報訊】全球有超過5億人口患糖尿病，預測患者人數每5年多一億。腎臟炎症是糖尿患者最常見的併發症之一。香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院研究團隊發現，發炎蛋白「C反應蛋白（CRP）」可以透過Smad3-NLRP3炎症小體依賴機制，加劇由糖尿病引發的腎臟炎症（又稱糖尿病腎病）。目前，團隊正在篩選抑制NLRP3激活的中藥活性分子，冀找到新的治療方法減輕糖尿病腎病患者的炎症反應。

研究團隊利用1999年至2010年間美國相關數據，分析參與者的血液檢測結果，比較血液中的CRP，及反映血糖控制指標的「糖化血紅蛋白」水平，同時計算腎臟功能的「腎小球濾過率」。研究發現，糖尿病腎病變的患者的CRP水平愈高，腎小球濾過率便愈低，意味着腎臟功能愈差。

有助提供新治療方向 團隊隨後創建一種特殊的糖尿病小鼠模型，其體內含有人類CRP基因，並透過分析小鼠腎臟的RNA，發現一個名為NLRP3的基因與糖尿病腎病變有關。研究顯示，NLRP3發炎信號路徑在小鼠的腎臟中被顯著激活，同時CRP還能促進另一種名為Smad3的蛋白質活化。團隊又培育一種缺乏Smad3基因的糖尿病小鼠。結果發現，當Smad3基因被剔除後，NLRP3發炎信號路徑的活化明顯減弱，顯示Smad3在NLRP3發炎信號路徑的活化中起關鍵作用。團隊指阻斷CRP和抑制Smad3信號機制可能有效抑制糖尿病腎病中炎症，成為替代治療靶點。