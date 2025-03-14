M+明起辦畢加索展 特設互動繪畫

【本報訊】位於西九文化區的M+博物館，將於明日至7月13日，在西展廳舉行「畢加索—與亞洲對話」特別展覽，展出72件西班牙藝術家畢加索（Pablo Picasso）的作品，包括《男子肖像》、《雜技演員》及《海邊的人像》等，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽。同場亦展示逾130件來自30位亞洲藝術家的作品，讓藝術家們透過作品與畢加索展開「跨越文化及世代的對話」。門票現已開始發售，成人門票票價240元、特惠票票價120元。

同場展受其影響藝術家作品 展覽根據藝術家的4個「原型（Archetype）」劃分為4部分，分別為「天才」、「局外人」、「魔法師」及「學徒」，透過展品呈現藝術家的不同面向，包括探討畢加索如何成為「天才」、為何被視為天才；他如何破格方式突破畫框，以別出心裁的方式描寫社會邊緣人的「局外人」身份等。每一部分亦會展出不同的近代亞洲藝術家，受畢加索作品影響下，或對其作品所作出的回應而創作的作品。另外，展覽亦特別設有互動繪畫環節，參觀者可以觀賞畢加索繪畫的片段，並即席模仿，讓大家體驗這位著名藝術家的創作過程。

M+藝術總監及總策展人兼展覽聯合策展人鄭道鍊表示，上一次於本港舉行的畢加索展覽，已經要追索到12年前，今次亦特別引入對話元素，凸顯畢加索的影響力。他又指，M+開放約3年多，對藝術及文化方面有很大貢獻，亦希望透過藝術展覽，努力讓香港變成一個不只得美食和購物的地方，吸引旅客多次來港旅覽，以推動旅遊業發展。