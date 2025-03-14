香港花展開幕 料吸引65萬人參觀

【本報訊】春暖花開，香港花卉展覽將於今日起至3月23日在維園舉行。今年主題花為秋英，並以「綻放花姿」為主題，開放時間由上午9時至晚上9時。會場中軸線以環遊世界為主題的大型園林造景，設英式花園、荷蘭風車及希臘藍白小屋等多個打卡位。康文署昨指，預計今年有65萬人參觀花展，為吸引遊客參加，更邀請網紅在社交媒體宣傳。

康文署表示，去年參觀人數約有60萬人，由於花展極受天氣影響，希望今年天公作美，吸引人流。預計今年遊客約佔入場人數5至10%，希望除本港市民，遊客也能到場賞花，尤其是內地遊客，故特地邀請了不少內地KOL在社交平台宣傳。

今年花展預算開支為5,000萬元，比去年開支5,400萬元為少，康文署否認因為財赤要縮減開支，直言一直希望用最少的錢爭取最好的效果，今年亦找了較有性價比的承辦商及多些贊助，以減少開支。

設大熊貓公仔供打卡 花展其中一個亮點是展出本地畫家花婆婆的家具藝術作品，年逾90歲的花婆婆喜歡將作品繪畫在日常用品如摺櫈、舊電視等，用色鮮艷充滿童趣。花婆婆表示，從小到大都喜歡花，但因為貧窮無錢買畫紙，故用一些廢棄的舊家具作畫。

此外，今年會場亦設有大熊貓公仔讓市民打卡，亦新增了街頭表演及家居插花示範，每逢周末更會有大型充氣彈跳滑梯，讓小朋友盡情玩樂。