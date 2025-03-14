北海道度假村爆諾如 遊客轟防疫乏關注

職員推託避重就輕 5歲女昏迷險喪命 港人熱愛旅遊目的地之一的日本，近日多地接連出現食物中毒事件。有網民在社交平台表示，北海道Club Med Kiroro Grand度假村在今年3月爆發大規模諾如病毒感染，但度假村職員疏於防範，餐廳防疫措施不足，導致全家染病，其中5歲幼女更在進食時突發抽搐窒息險休克，送醫後確診感染諾如，批評業者危機處理失當。

網民Jessica在平台透露，全家連續第二年入住Kiroro Grand，上周二（4日）抵達時已見異常，部分人在餐廳領取飯盒，但度假村員工沒佩戴口罩，也無消毒措施。翌日晚間度假村廣播表示，有逾百人出現腸胃炎，但接待人員指餐廳及共用設施保證安全，故他們如常去餐廳用餐。上周四（6日）凌晨，事主女兒及家人集體上吐下瀉，詢問接待專員是否染上諾如病毒及有否藥物安排。員工僅建議補充電解質排出病毒。事主到餐廳發現，堂食人數伶仃，員工分餐時戴上口罩，並目睹職員推託及避重就輕地回應其他旅客查詢腸胃炎情況。

上周六（8日）退房當日，事主5歲女兒在房間吃白粥時，突然手握拳全身僵硬、眼球上吊、嘴巴歪一邊及臉色發紫失去意識。事主急救後，女兒雖吐出部分食物，呼吸仍薄弱。事主抱着女兒從8樓奔至大廳求救。職員協助召救護車，但度假村僅提供氧氣設備。女兒其後昏迷近40分鐘後始逐漸恢復呼吸，但短暫記憶喪失，誤以為仍在房間吃粥。度假村派出中日文雙語主管陪同到醫院檢查，並承諾負擔醫療費用。醫院檢驗糞便後確認女兒感染諾如病毒，幸經治療後平安返家。

事主控訴指，度假村對於病毒傳染危機處理及公共衞生管理等的緊急應變能力低下，以消極態度對感染者「不聞不問」且隱瞞消息，直至家屬向媒體反映後，才加強餐廳進出的手部消毒與分餐措施。

旅社稱衝擊日本線報團 Club Med表示，注意到Kiroro Grand具急性腸胃炎的病例，團隊正積極管理此情況，並加強衞生措施，包括人員全部佩戴口罩，更頻繁更換自助餐夾子和餐具，暫時移除自助餐的生食和冷盤，又保證食品準備和衞生程序符合當地法規標準；度假村所有公共區域均會由經認證的外部公司每日進行深層清潔和消毒，並委託獨立機構加強每周測試衞生與食品安全等清潔。

縱橫遊常務董事袁振寧則指，自今年初連環爆出台灣藝人大S徐熙媛遊日不幸離世、日本將有大地震及海嘯傳聞等，社會充斥日本的負面消息，直接衝擊日本線報團情況，單計查詢量已比去年少一半，只能慢慢等待時間沖淡。故縱橫遊已轉推介其他目的地之旅行團，例如同等價位的杜拜團。袁又提到，旅行社會嚴選接待的酒店等以保障客人，團員即使不幸在旅遊期間不適，亦會有領隊協助，例如與當地服務人員溝通，以及處理保險索償等。

醫生指中招忌用止瀉藥 感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，雖多數諾如病毒患者可自行痊愈，但高風險人群容易導致病情變差。諾如病毒並非細菌，抗生素對其無效。曾提醒市民注意個人及食物衞生，例如用餐前、如廁後應清潔雙手；避免生食海鮮，並使用公筷。若不幸感染，曾建議多補充水分和電解質，因患者通常會出現多達數十次的嘔吐和腹瀉，令水分流失極快，要多飲水防止出現「脫水」現象，甚至引起併發症。他亦指染病後服用止瀉藥會令病毒無法及時排出，故不建議服用。