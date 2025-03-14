杏花邨加設擋水設施 目標明年完工

【本報訊】每逢颱風襲港，低窪地區都有機會發生海水倒灌，而杏花邨近年來更成為焦點。當局早前全面檢視沿岸較低窪和當風地點的情況，識別出26個較高風險影響的地點，並陸續推動各地點的沿岸改善措施。其中，被視為「傳統重災區」的杏花邨會加設弧形擋浪牆及可拆卸式擋水設施，目標於明年完成有關工程。

海堤設數百米弧形擋浪牆 當局早前與港鐵公司簽訂杏花邨沿岸改善工程協議，推動沿岸改善措施，包括在現有的斜面海堤加設約350米長的弧形擋浪牆，並在較後位置設置共約220米長的可拆卸式擋水設施，加上現有樓宇前的擋水設施，組成多層保護，緩解極端天氣及氣候變化對杏花邨的潛在影響。經過多輪諮詢和解說，杏花邨業主於早前業主大會上以大比數通過政府的方案，授權港鐵推展有關工程，包括工程的詳細設計和施工，目標於明年完成有關工程。

當局又指，於去年9月颱風摩羯襲港時首次啟動了東區區議會應對極端天氣通報群組，議員可利用群組匯報各小區於颱風吹襲期間，或颱風吹襲過後的情況，以便民政事務總署將個案轉介給相關部門盡快跟進。路政署亦已經完成耀興道餘下的山坡緊急修復工程，耀興道毋須再於特定惡劣天氣警告信號生效期間，實施特別臨時交通安排。