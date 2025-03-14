港去年第4季工業生產指數按年升1%

【本報訊】政府統計處公布一項統計調查的臨時結果指出，去年第4季整體製造業的工業生產指數按年上升1.0%，而去年第3季則錄得0.1%的按年跌幅。相應的生產者價格指數，繼在去年第3季錄得3.2%的按年升幅後，去年第4季亦按年升4.2%。

去年第4季污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的工業生產指數，按年跌0.9%，而在去年第3季則錄得0.7%的按年升幅。相應的生產者價格指數繼在去年第3季錄得1.3%的按年升幅後，去年第4季按年升3.4%。

紙製品紡織食品錄跌幅 就製造業的主要行業而言，去年第4季的生產量按年錄得升幅的行業，主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業，升3.2%。另一方面，錄得跌幅的行業有紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業，跌2.8%；紡織製品及成衣業，跌0.8%，以及食品、飲品及煙草製品業，跌0.3%。

按經季節性調整的數字計算，去年第4季整體製造業的工業生產指數，較去年第3季上升1.1%。