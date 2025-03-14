酒吧文化節恐胎死腹中 業界稱受礙行政程序

【本報訊】香港國際七人欖球賽本月底移師啟德體育園主場館舉行，據報酒吧業協會主席錢雋永早前原計劃趁賽事舉行時，在體育園旁邊的承啟道公園舉行首屆「香港酒吧文化節」，開設約50個攤檔售賣美酒佳餚。不過，據指他最新稱「受礙於行政程序」，近日才與政府部門開會討論，故無足夠時間申請臨時牌照，令活動面臨「胎死腹中」。

擬體育園附近租場辦限定酒吧 據指相關政府部門從未收過協會申請牌照舉行酒吧文化節，若協會目前已有具體活動計劃書，當局樂意審視，毋須在活動舉辦前最少42日提交申請。而即使沒文化節，據報道七欖期間，除了啟德主場館外草地，附近海濱都會有餐飲攤檔，供參與七欖的球迷及市民消遣，而非協會所言附近只有營運至晚上11時的啟德帝盛酒店天台酒吧，料協會提前稱派發酒吧折扣券鼓勵球迷去其他酒吧，或出於商業考慮。

錢雋永向傳媒證實仍未向政府提交正式申請，並解釋因早前曾討論連接承啟道公園的體育園主場館「D閘口」，以便球迷前往活動地點，現認為時間已不夠，形容再提交申請已無意義「無謂勉強」。他又指過往舉辦相似活動牽涉很多問題，例如人流管理、衞生安排及招募參展商等，會考慮討論在附近租場舉辦期間限定酒吧，供球迷品酒。