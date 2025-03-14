6年跌45%庫房捉襟見肘 公僕削編制節流低效

空缺多於裁減數目 凍薪難解困局 政府於2024/25年度錄得872億元赤字，而新一份財政預算案提出強化版的財政整合計劃，但滅赤要推遲3年。立法會秘書處資料研究組發表預算案簡報，分析指財政儲備在6年間累計下跌45%，而香港近年的財政赤字規模，在全球37個先進經濟體中位居前列位置，滅赤時間宜早不宜遲，又指現時公務員的實際人數已低於編制逾萬人，預算案提出削減一萬個職位，在人力節省成效有限。

簡報不單止指財政儲備累計下跌的比率，更指若撇除發行政府債券所得的3,000億元的淨額，財政儲備處於更低水平。

在公共開支的近期趨勢方面，簡報指縱然去年的財政預算案推出節流措施，例如於未來3年累減3%的經常開支，但2024年的政府開支總額依然上升4.6%至7,548億元，部分增幅由基建投資及衞生開支帶動。計及營運基金和香港房屋委員會的開支，公共開支則增加5.6%至8,049億元。公共開支相對本地生產總值的比率，已由2020年疫情期間的32%高位，明顯回落至2024年的25%，卻仍高於過去10年的23%平均值。

分析指新一份預算案提出強化財政整合計劃，承諾將經常開支的累減幅度由3%提升至7%，目標是在2024年起計算的4年內，減省624億元。儘管如此，預期公共開支總額於2025年仍將上升9.1%至8,777億元，主要因為大型基建項目如北部都會區陸續開展工程。

預算案提出公務員凍薪及在今屆政府任期內削減一萬個職位。簡報指過去10年間，公務員開支累增70%至2024年的1,635億元，但佔政府整體開支由24.3%下降至21.7%。政府提出公務員今年凍薪，假設市場工資上調3%，是次凍薪預計可節省約87億元。實際上，高中低層公務員去年劃一加薪3%，亦涉及約87億元。

社會倡檢視開支考慮老齡少子化 對於削減編制方面，簡報指節省成效有限。因為公務員在本港2023年整體就業人數中的比例為4.7%，較不少亞太地區的先進經濟體為高。雖然預算案提出削減一萬個職位備受矚目，但相關舉措對節省人力開支的成效或會有限，因為現時公務員編制比實際公務員人數已超出18,900人，而公務員職位空缺率亦高達10%。

簡報又指縱使政府積極縮減開支，但在本地人口快速老齡化趨勢下，福利及醫療衞生開支持續增加，而教育開支經過早年急增後，近年仍在高位徘徊，即使中小學生數目在過去20年已經累減30%。社會上出現倡議，認為政府在檢視主要政策範疇開支時，必須同時考慮人口老齡化及少子化的人口結構變化因素。