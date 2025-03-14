油塘邨擬下年度引入物聯網 實時監控情況

【本報訊】有議員透露房委會預計將於下年度，在作為10條智慧屋邨之一的油塘邨引入「物聯網」系統，監控邨內違例泊車、非法佔用邨內傷殘人士車位、清潔及水浸等情況，有助房屋署監察屋邨管理的表現。房屋局昨亦指，為了打擊公屋高空擲物問題，會在作為試點的智慧屋邨，以科技透過鏡頭及AI分析公屋高空擲物的實況，即時圈出涉事單位和物件移動路徑。

打擊違例泊車高空擲物 據議員顏汶羽透露房委會預計將於下年度，在油塘邨引入「物聯網」系統，優化屋邨內管理人員工作，以傳感系統監控邨內違例泊車、非法佔用邨內傷殘人士車位、清潔及水浸等情況，讓屋邨管理處能實時準確地掌握邨內情況，即時處理突發情況。同時系統亦會監察邨內垃圾桶及回收箱、樓層清潔、保安巡邏等工作，確保前線員工工作表現合乎要求，也有助房屋署監察屋邨管理的表現。

署方亦會引入創新科技進行邨內樹木管理，於樹上安裝智能傳感器，持續監察樹木的健康狀況，並及早識別有潛在風險的樹木，為有問題的樹木提供護理措施，減少風季樹木倒塌可能性。

房屋局局長何永賢則在社交平台發文，指以往要用肉眼翻看多個小時的閉路電視影像，都未必找到高空擲物源頭，但引入AI後，透過鏡頭會自動分析影像中的異常動態，自動識別高空擲物的情況，並即時圈出涉事單位和物件移動路徑，協助快速「破案」，且會發出警告信和扣7分處理。她稱涉事住戶也沒有再高空擲物，可見工作成效甚高。

何表示自2020年開始已做到一邨一流動鏡頭，自去年開始更在全港再加設了190多支同類的流動鏡頭；房署人員會不時檢視實際情況，有需要時移動鏡頭擺放點，以針對性解決屋邨出現的問題。她又指除了市民關注的高空擲物，也會透過鏡頭去分析非法棄置垃圾、作物聯網等應用。