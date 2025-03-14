皇后山邨入伙僅3年 被點名批評居民愕然

【本報訊】申訴專員公署點名4條公共屋邨違泊問題嚴重，其中3條屋邨均屬入伙多年的舊屋邨，唯獨粉嶺皇后山邨入伙僅3年，有居住在該邨的車主直言，被劃入皇后山邨範圍的全部道路均設有車輛閘機系統，估計公署所指的違泊範圍是由房屋署管理、屬公共車輛可使用的兩條道路龍馬路及龍駿路，上述道路長期有職員巡邏，一旦停車15分鐘已有被鎖車風險，近期房署更在不同位置加裝閉路電視加強監控，料上址違泊情況會有改善。

指巡邏頻密 料深宵始現違規 居於皇后山邨的車主陳小姐指，現時在龍馬路一帶不時有車輛停泊，大多數均有司機在車內，因為負責管理的職員頻密巡邏、甫見有人停車，就會拍照做紀錄，若有車主離開車輛超過15分鐘，肯定會被鎖車。對於該邨被申訴署點名批評違泊嚴重，陳亦感愕然，估計違泊車輛在深宵時分出現。

陳小姐又指，近期發現皇后山邨的士站至山上居屋山麗苑的有蓋走廊，都被安裝了閉路電視系統，據指系統會監控違泊，並記錄車輛停泊某一時段後，通知管理處派員鎖車。

房屋署現時採取多重措施管理屋邨內的違泊情況，除鎖車外，亦會定期派職員巡視、並發出「房署版牛肉乾」，告票的罰款金額與執法部門一樣同為320元。皇后山邨另一居民指，屋邨至少有3處車輛閘機系統，車輛入閘後都有30分鐘免費泊車時間，而停車場深夜時段更設泊車優惠，估計有司機在凌晨放工後「貪方便」，入閘後就將車輛停泊路邊，而沒有泊入停車場，造成違泊情況。