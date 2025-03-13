撥亂反正：特朗普給卡尼的見面禮

加拿大執政自由黨日前選出前央行行長卡尼為新黨魁，同時接替民望沉底的杜魯多出任新總理。卡尼在勝選演說多次點名批評美國總統特朗普，指特氏的關稅政策不僅打擊加國經濟，還覬覦加方的資源、水、土地，以至整個國家（貶斥美國的第51個州），一旦得逞會摧毀所有加拿大人的生活。他揚言會領導新政府，對美國實施報復性關稅措施，並以冰上曲棍球運動作為比喻，指加拿大將會戰勝美國。

卡尼的強硬姿態，比起出名軟弱（尤其對着特朗普）的杜魯多，肯定能贏得更多黨友和選民的支持，但他與加拿大是否擁有對美強硬的實力呢？卡尼當選後不夠兩天，特氏便宣布將對加國進口的鋼鋁產品再額外加徵25%關稅，連同之前已開徵的25%即變成50%，與全面禁止進口無異，以報復加拿大安大略省在較早前宣布，會對輸美電力加徵25%的附加費，同時也作為對卡尼上任的一份見面禮。

你硬我更硬，來自保守黨的安大略省省長福特，便立即「跪低」與美國商務部部長盧特尼克通電話，表示同意暫緩向美國加電費，並將於今日緊急到訪華盛頓與對方開會，而似乎有關決定未有徵得新總理卡尼的同意。特氏得悉加方讓步後，亦隨即宣布不會實施加碼徵收25%關稅的建議，但原定的25%關稅還會繼續，一來一回即是美方又贏了一仗！

被形容為政治素人的卡尼，從政前與特朗普一樣是個成功商人，之後從事央行工作亦廣受好評，但參選從政與管治國家只是初哥，對着老謀深算、已累積多年從政和管治經驗的特氏，一開始便處於劣勢。更甚是加拿大的國力與美國此消彼長，不同政黨與省份間又不夠團結，怎看都沒有硬起來的條件。