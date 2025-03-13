自成一家：諾貝爾和平獎愈做愈濫

一年一度的諾貝爾獎將從10月初陸續揭曉，據諾貝爾獎委員會日前透露，今年共有244名人士及94個組織獲得提名角逐和平獎，當中除了因肺炎留醫的教宗方濟各，也包括美國總統特朗普。特朗普過往亦曾被提名為和平獎候選人，不過他先前繞過烏克蘭和歐洲，單方面與俄羅斯商討俄烏戰事，震驚歐洲盟友，令今年的提名變得備受爭議。

支持特朗普獲獎的人士，來來去去只有數個理據。一是上一屆特朗普政府促成了《亞伯拉罕協議》簽署，推動以色列與阿聯酋、巴林等阿拉伯國家關係正常化，為中東地區的和平帶來積極影響；二是2018年特朗普與金正恩在新加坡舉行峰會，為紓緩朝鮮半島的軍事對峙和核危機的緊張局勢發揮一定作用，受到不少人肯定。但仔細分析的話，可看出特氏的很多外交政策其實缺乏可持續性，甚至反過來加劇國際不穩定。例如《亞伯拉罕協議》並未涉及巴勒斯坦問題核心，包括領土、耶路撒冷地位，忽視巴勒斯坦權益，長遠而言為以巴衝突埋下種子。

更甚的是，特朗普今年再次執政後，推出一系列激進政策，加徵關稅、意圖強取格陵蘭及加拿大，導致全球出現更大的混亂。他奉行美國優先政策，退出世界衞生組織、《巴黎氣候協定》、聯合國人權理事會等，這種單邊主義行為亦破壞了國際合作機制，不利全球的穩定。而特氏在上一任期退出伊朗核協議，並重啟制裁，促使中東緊張局勢升級，亦距離和平推動者的要求相差甚遠。

根據諾貝爾遺囑，和平獎得獎者需要對全球或地區和平產生實質性、可持續的積極影響。特朗普的表現明顯不符合該獎項的門檻，竟然獲得提名，再次說明諾貝爾和平獎已經愈做愈濫。