冰鑑春秋：外國人也要服兵役？

滿腦子心思只放在權力鬥爭的民進黨，近日各種荒腔走板的言行令人哭笑不得，讓人懷疑，這些人明明擁有高學歷，難道都是用雞腿換來的嗎？

例如近日台積電被迫大舉遷往美國設廠還設研發中心，正常人都會懷疑特朗普是想將台積電「整碗捧去」，而卓榮泰為了滅火，堂堂行政院長居然公開說：「特朗普是美國國人依照民主程序選出來的總統，好不好，美國國民自有評斷，不容許我們在這裏說三道四。」美國國民確實自有評斷，根據愛默生學院最新公布的民調顯示，美國民眾對特朗普的滿意度降為47%，不滿意度升高為45%，顯然美國內部對特朗普都反應兩極，結果遠在太平洋另一端的台灣，居然想要箝制言論，禁止人們議論特朗普？民進黨還好意思稱自己是民主進步？

而針對台灣居民擁有大陸身份證的問題，陸委會邱垂正更發表奇葩言論，聲稱：「現行兩岸條例規定，國人取得大陸身份，會喪失、注銷台灣的身份，包括喪失所有權利，但服兵役的義務仍要付出。」天啊！你都注銷了他的台灣身份，亦即不承認他是中華民國國民，卻又要求他必須盡國民義務當兵！這豈非是在說台灣荒唐到可以叫外國人也要服兵役？那麼國軍兵荒問題立刻迎刃而解，軍方可以立刻到各機場港口守株待兔，所有入境的外國人都立刻攔截下來，要求他們服兵役！這種邏輯死亡的話居然是擁有法學博士學歷的人說的，除了喪心病狂、胡言亂語，又該如何評論呢？

不過，這些賴清德都視而不見，他最近做的最大動作，就是要求名嘴對說他兒子沒有服兵役道歉！問題是賴清德從未拿出兒子服過兵役的證明，被質疑根本理所當然。一個領導人如此雞腸鳥肚，台灣的前途也就可想而知了。