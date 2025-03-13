涉多番非禮養女 印刷工否認4罪

事主稱9歲起受害 曾遭手指插下體 中年印刷工被指自養女9歲時開始，便在葵涌一單位多番非禮她，甚至警告她稱「小心我插你」，直至養女近16歲時向社工講述事件，始東窗事發。涉案印刷工被控4項非禮罪，他否認控罪，案件昨在區域法院開審，預計審期3日。據女童在錄影會面中供稱，被告試過趁她睡覺時用手指插她下體，她感到痛楚並哭泣。

47歲匿名男被告「C.C.S.」，報稱任職印刷工人，4項非禮罪指，被告於2016年至2023年2月期間，分別4次在葵涌一單位內非禮女童X。據承認事實指，X在2007年6月出生，被告是X的養父，兩人沒有血緣關係。X跟生母、被告及胞妹居住於案發單位。

15歲後向社工揭發 控方開案陳詞指，X就讀中一時，有一晚在睡覺期間痛到醒，醒來發現被告用手指撩撥其陰部，再把手指插入她的陰道，力度十分大。X感到驚慌並哭泣。到X就讀中四時，被告先後兩次扯開X的內衣，撫摸她的胸部；及扯下X的內褲至臀部以下。直至2023年3月，15歲多的X向社工揭發性侵事件，被告於同月被捕。

控方隨後在庭上播放女童X的錄影會面。X在會面中提及，早在她就讀小四時，被告曾伸手攬住她的腰，再將手放在她的胸部上。X曾問被告在做甚麼，被告即說「小心我插你」。X進一步問被告這是甚麼意思，被告則稱，到X長大後便知道。到X就讀中一的某個夜晚，她睡覺時感到下體疼痛，醒來發覺被告正用手指隔着褲子撫摸及插入她的下體，歷時約3分鐘。X開始哭泣，被告隨即縮手。

X在接受辯方盤問時指，由於母親經常外出，照顧兩姊妹的責任落在被告身上。她稱因怕沒人照顧，所以一直啞忍沒有把非禮事件告知別人。不過她承認，自2022年被告得知她拍拖後，兩人的關係開始轉差。案件編號：DCCC 277/2024