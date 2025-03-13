涉21宗盜銅喉變賣 2越籍男今提堂

【本報訊】自今年1月起，黃大仙區發生多宗盜竊銅喉案件，警員經調查後，發現全港有多區出現同類案件，經翻查「天眼」片段及情報分析，最後鎖定兩名懷疑涉案的非華裔目標人士，相信他們與本港至少21宗盜竊銅喉案有關，當中被盜走的銅喉總長約2,500米，價值超過102萬元。

3本地男女涉接贓准保候查 初步調查顯示，賊人會以安裝在公園及後巷的銅喉為目標，先乘坐公共交通工具到犯案地點附近踩線，再趁夜闌人靜落手，以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉接駁口，再把銅喉放入大型麻布袋。賊人得逞後會乘搭的士前往大角咀一個五金回收站，將之變賣換取金錢。

前日凌晨，警員在上述回收站拘捕兩名分持身份證和「行街紙」的越南籍男子（51歲及61歲），以及兩女一男本地人（56至97歲），分別涉嫌「盜竊」及「處理贓物」。行動中，警員檢獲懷疑賊人犯案時穿着的衣物及犯案工具，並且起回部分贓物。該兩名越南籍男子稍後會被落案起訴，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。另外3名被捕人則獲准保釋候查。

據悉，涉案回收站以每公斤約60元的價錢收購贓物，等同於平均回收價的一成五，賊人每次變賣銅喉大約可獲數萬元。上周六（8日），筲箕灣愛秩序灣遊樂場一花圃內，有3節合共長約110米的灌溉用銅喉管被人剪斷偷走，附近植物更遭扯至連根拔起，該案據報疑為上述疑犯所為。

另賊潛裝修中店舖盜5銅喉 另外，昨日下午1時許，執法部門接獲一名男子報案，指中環卑利街66號一間裝修中店舖，內有5條銅喉被盜去。警員接報到場，翻查附近閉路電視片段以了解犯案經過，案件列作「盜竊」，暫未有人被捕。