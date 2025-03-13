迪士尼倉失總值300萬器材 拘3男

【本報訊】前日下午5時許，香港迪士尼樂園一貨倉經理報案，指有18箱電子器材懷疑遭人盜去，當中包括網絡交換器、防火牆設備及電視遙控器等，損失總值約300萬元。消息指，涉事倉庫有上鎖，並安裝了閉路電視，所有電子設備俱在上月檢查妥當，並無遺失。

警員翻查倉庫外的「天眼」片段，發現一輛私家車曾於本月1日至7日期間前往貨倉，而該車由貨倉的一名電腦技術員登記，惟他已經不再返回貨倉工作，因此懷疑有人監守自盜。警員鎖定疑犯後，於前晚在大埔區，以涉嫌「爆竊」拘捕該名姓鄭（28歲）男子。

調查顯示，被捕男子把該批電子器材分3次售予深水埗區一間回收店；回收店姓蔡（25歲）負責人以貨物價值的一折價錢、亦即30萬元接貨後，其中7箱透過通訊軟件以18萬元售予一名不知名買家，另外6箱則以12萬元售予其友人。

被捕者包括回收店2人 警員在回收店起回5箱電子器材，其後以涉嫌「處理贓物」罪，拘捕蔡男及另一名同姓的23歲回收店工人。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，有關案件已交由執法部門調查，並不涉及香港迪士尼員工，度假區會全力協助調查。